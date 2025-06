Sedici migranti della Ocean Viking distribuiti sul territorio del Savonese

Cinque dei profughi arrivati ieri al porto di Savona a bordo della Ocean Viking, nel tardo pomeriggio di ieri 22 giugno, sono ospitati a Savona città, nove in Valle Bormida, circa la metà a Cairo.

I richiedenti asilo hanno potuto sbarcare ieri sera, due ore dopo l'attracco e dopo la visita dei medici della sanità marittima e dell'Asl saliti a bordo. In tutto i migranti erano 73, 6 dei quali minori non accompagnati. A parte i 16 che resteranno nella nostra provincia gli altri saranno alloggiati in altre località della Regione dove sono stati trasferiti con due pullman di Tpl

"Sul territorio del Savonese ne saranno ospitati 16, 5 in città - spiega l'assessore al Sociale del Comune di Savona Riccardo Viaggi - A Savona ci sono molte persone pronte ad accogliere e che considerano l'accoglienza un valore e pronte a darsi da fare e re darsi disponibilità se ci fosse bisogno. All'arrivo della Ocean Viking lo hanno dimostrato. È assurdo che i richiedenti asilo arrivati a Savona abbiano dovuto affrontare un viaggio lunghissimo. Dovrebbe vivere il principio dell'approdo al primo porto sicuro ma così non è stato".

Ai migranti, dopo le visite e fatti gli accertamenti, è stato rilasciato un braccialetto identificativo.