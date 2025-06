Sabato 28 giugno la grande festa "Alassio Music Show – 100 anni del CNAM"

Ad Alassio, sabato 28 giugno in Piazza dei Partigiani, le celebrazioni per il centenario del Circolo Nautico al Mare (CNAM) proseguono con la grande festa "Alassio Music Show – 100 anni del CNAM". Questo evento speciale organizzato dal CNAM con il patrocinio del Comune di Alassio - Assessorati allo Sport e al Turismo e della Marina di Alassio sarà una serata all’insegna della musica, della memoria e dello spettacolo dedicata allo storico sodalizio che a partire dal 1925 ha contribuito in modo decisivo a valorizzare Alassio come una delle principali località sportive e balneari italiane.

Il presidente del Circolo Nautico Al Mare, Carlo Canepa, dichiara: “Siamo entusiasti di dare appuntamento a sabato in Piazza dei Partigiani per questa grande festa collettiva che celebra i cento anni del Circolo Nautico al Mare. Sarà un’occasione speciale per condividere con tutta la cittadinanza, le istituzioni, gli sportivi e i turisti i valori che da sempre ci guidano all'insegna della passione autentica per il mare, la vita attiva, l'inclusione, il senso della comunità. Il tutto ruotando attorno allo sport della vela e, più recentemente, anche della marcia acquatica, con il progetto Alassio Wave Walking CNAM. Sarà una splendida occasione per onorare il nostro passato e trasmettere alle nuove generazioni un’eredità ricca di significato e di slancio verso il futuro”.

A partire dalle ore 18 e fino alle 21 verrà proiettato un video-documentario realizzato da TG Events Television, che racconterà attraverso immagini d’epoca, testimonianze e fotografie – da quelle storiche a quelle più recenti di Emerson Fortunato – il lungo e affascinante primo secolo di vita del Circolo Nautico al Mare. A dar voce nel documentario alla storia e alla mission del CNAM vi sono il presidente del CNAM Carlo Canepa, il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini, il professor Alberto Beniscelli, i campioni della vela Giampiero Dotti, Gianni Sommariva, Alessandro Zampori, Gianfranco Sibello e Roberta Zucchinetti.

Quest'ultima, già campionessa europea e vicecampionessa mondiale di vela e oggi assessore allo Sport del Comune di Alassio, dichiara: “Come già nelle precedenti occasioni di festa che si sono svolte quest’anno per celebrare i cento anni del CNAM – a partire dal grande evento ‘100 Vele per 100 anni – Vela & Motori Cup’ e dalla mostra fotografica curata da Lorenzo Fazio ed Emerson Fortunato nella Sala Carletti dall’Associazione Vecchia Alassio – anche questa serata sarà un momento di intensa condivisione e partecipazione, celebrando non soltanto un importante traguardo sportivo e istituzionale, ma anche e soprattutto lo sport, la vela e il mare come valori su cui si fonda la nostra identità”.

Alle ore 21 si terrà la cerimonia ufficiale con la partecipazione delle autorità cittadine, cui seguiranno il concerto che vedrà sul palco Nando Rizzo & Band, il karaoke itinerante di Giacomo Aicardi e il DJ set a cura di DJ MVSSO. La serata sarà condotta Luca Galtieri, mentre la regia video è firmata da Massimo Fornasier. Media partner dell’iniziativa sono ImperiaTV.it e TG Events Television.