Savona, Gabriella Branca confermata nel Cda dell’Isrec come rappresentante del Comune

Con un’ordinanza, il sindaco Marco Russo ha confermato Maria Gabriella Branca, assessora all’Educazione alla cittadinanza attiva, come componente del Cda dell’Isrec (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Savona “Umberto Scardaoni”) per il prossimo triennio.

"Rilevato che, da una ricerca d’archivio ed evidentemente in ragione della valenza storico-culturale dell’attribuzione – scrive il sindaco –, per le nomine in Isrec non si è proceduto ad attivazione della procedura di cui al Regolamento sugli indirizzi per le nomine, aperta a terzi, preferendosi optare per la nomina diretta di amministratori del Comune (componenti di giunta o Consiglio)".

Il Comune di Savona ha diritto alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione su undici (cinque di diritto e sei eletti dall’assemblea). Le nomine degli altri componenti di diritto sono di competenza di Anpi (due componenti) e di Fivl (tre componenti).