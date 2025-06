Savona, il Comune rinnova l'incarico di manutenzione del verde pubblico per i prossimi tre anni

Il Comune ha prorogato alla ditta Omnia di Genova, come previsto dal contratto, la manutenzione del verde cittadino, in scadenza a fine giugno.

Il valore complessivo dell'appalto è di 2,1 milioni di euro e prevede la cura degli spazi verdi.

"Il Comune di Savona – spiega Palazzo Sisto – ha, tra i suoi fini istituzionali, la cura delle aree a verde pubblico comprese nel proprio territorio, aree che vanno conservate in condizioni di ordinario decoro tramite continui interventi gestionali volti a garantirne l'adeguatezza, la piena fruibilità, la costante sicurezza e il buon mantenimento".

Inoltre, è stato previsto un incarico suppletivo, sempre per la gestione del verde, per un importo di 617 mila euro (più Iva).

"Nel periodo di efficacia del contratto in oggetto – aggiunge il Comune – si rendono necessari interventi non inclusi nell’appalto iniziale per assicurare il corretto svolgimento delle attività di manutenzione. Tali interventi si sono resi indispensabili a causa della presenza di essenze arboree lungo la pubblica via che possono rappresentare un rischio per la sicurezza, della presenza di alberature che, a seguito di sopralluoghi e indagini agronomiche, sono risultate in precarie condizioni e a potenziale rischio di caduta, e della necessità di ripiantumare nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute per ragioni di sicurezza. A questi si aggiungono situazioni di pericolo legate alla caduta di palme colpite da punteruolo rosso, continui atti di vandalismo su impianti, fontanelle e giochi per bambini presenti nei giardini comunali, danneggiamenti alle aiuole di pitosforo del centro cittadino che richiedono interventi di ripiantumazione, nonché la necessità di interventi su aree verdi che, pur essendo di proprietà comunale, non erano state incluse nella consistenza progettuale iniziale".

"Tenuto conto dell'elevato numero e della complessità degli interventi sopra elencati – conclude il Comune – e del conseguente aumento dei costi, è indispensabile ricorrere a risorse supplementari, oltre all'importo contrattuale iniziale".