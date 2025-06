Sfruttamento della prostituzione, obbligo di firma per 25enne paraguaiano

Tornerà libero con l'obbligo di firma ai carabinieri.

Questa la decisione del Collegio della Corte d'Appello di Genova nei confronti di un 25enne di origine paraguaiana che era stato arrestato la settimana scorsa.

L’uomo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria francese, era stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona all’interno di un’abitazione privata, dove si trovava insieme alla famiglia.

Il giovane doveva scontare una pena definitiva di due anni di reclusione per istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Secondo quanto accertato dalle autorità francesi, tra gennaio e maggio 2024 avrebbe organizzato e agevolato l’attività di tre donne, ricevendole in appartamenti da lui gestiti e garantendone la “sicurezza” nei locali in cui esercitavano l’attività di meretricio.

Dopo mirate attività di monitoraggio, i poliziotti savonesi erano riusciti a individuarlo e ad eseguire il fermo. Una volta completate le formalità di rito, il 25enne era stato trasferito nella Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Oggi però i giudici hanno optato per la scarcerazione e l'obbligo di firma.

"Sono molto soddisfatta, nella mia memoria difensiva avevo chiesto che non venisse estradato in Francia, lui ha la residenza da 8 anni in Italia, ha un lavoro con contratto indeterminato e ha una figlia minorenne cittadina italiana. Avevo chiesto una pena meno afflittiva come gli arresti domiciliari o le pene alternative" spiega l'avvocato Kozeta Zhiti.

A luglio si terrà una nuova udienza in attesa del provvedimento del Tribunale francese.