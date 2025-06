Al via il tour estivo per il reclutamento nell’Esercito: tappe a Vado Ligure e Albenga

L’Esercito, ormai da anni, collabora con i grandi esercizi commerciali per l’organizzazione di iniziative promozionali volte a far conoscere ai cittadini la grande importanza dell’Istituzione e, contestualmente, promuovere il reclutamento nella Forza Armata.

Il Comando Militare Esercito “Liguria”, ente militare di riferimento per la regione, sarà presente con un infopoint e proprio personale nei centri commerciali del ponente ligure per illustrare l’accesso alle carriere iniziali dell’Esercito, l’addestramento, le operazioni, i percorsi professionalizzanti e le competenze acquisite operando nei vari corpi e specialità, fornendo un orientamento oculato, frutto dell’esperienza, per la migliore scelta di carriera in base alle aspirazioni dei singoli.

Nel mese di luglio, per chi fosse interessato o anche semplicemente incuriosito dalle opportunità proposte, potrà trovare questo importante punto di contatto nelle seguenti date: il 4 luglio presso il centro commerciale “Il Molo 8.44” di Vado Ligure, dalle 10:00 alle 19:00; l'11, 12 e 13 luglio presso l’Expo del territorio al centro commerciale “Le Serre” di Albenga, dalle 10:00 alle 20:00;