Varazze, regimazione delle acque al Parasio: "Saranno ripristinati i sottoservizi e poi riaperta la viabilità"

Nella giornata di domani ripartiranno per la fase conclusiva i lavori di regimazione delle acque piovane di una parte della località Parasio a Varazze nei pressi del campo d'atletica.

Cantiere che aveva subito un brusco rallentamento per una richiesta di chiarimenti sul progetto da parte della Regione. Con gli abitanti che però a più riprese si chiedevano quando sarebbero ripartiti gli interventi.

"Per prima cosa sarà effettuato il ripristino dei sottoservizi ed in seguito la sistemazione definitiva del sedime stradale, così da poter riaprire la viabilità nella sua interezza" spiega il Sindaco Luigi Pierfederici.

"Nei giorni scorsi si è intervenuti per rimuovere materiale di risulta da smaltire realizzando così un passaggio pedonale in sicurezza - continua il primo cittadino varazzino - Ricordo che questo intervento è un'opera importante per la regimazione delle acque della zona e che consentirà in futuro di eliminare ulteriormente situazioni di potenziale pericolo idraulico, mitigandone il rischio".