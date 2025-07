Anello perso in un terreno: il ritrovamento con il metal detector a Mioglia

Dopo gli inaspettati ritrovamenti in mare di due fedi nuziali a Varazze e Spotorno anche nell'entroterra a Mioglia una storia a lieto fine.

La signora Mirella aveva perso l’anello di suo marito nel terreno di casa circa 1-2 mesi fa ed è stato ritrovato grazie all'aiuto del giardiniere di Albisola Superiore Giulio Bajrami che con il suo metal detector è riuscito nell'impresa quasi impossibile.

Quasi come un ago in un pagliaio in un terreno ma la soddisfazione al ritrovamento è stata immensa.

"Siamo riusciti a farla sorridere ritrovando l’anello alla signora Mirella" ha detto Bajrami sulla sua pagina Facebook "Sos Metal Detector Riviera".

La donna aveva perso anche il suo anello nello stesso periodo ed era stato ritrovato grazie al metal detector del figlio Roberto. Nulla da fare per la fede del marito ma nei giorni scorsi è arrivato il lieto fine.