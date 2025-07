Sopralluogo dell'assessore regionale Scajola al nuovo impianto di manutenzione treni di via Braja a Savona: "Lavori in corso per avere una struttura all'avanguardia"

L'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, insieme al sindaco Marco Russo e al direttore regionale di Trenitalia Tiziano Savini, ha svolto oggi un sopralluogo nel nuovo impianto per la manutenzione dei treni regionali di Trenitalia a Savona.

Nel luogo sono in corso gli importanti lavori di ampliamento, previsti dal contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia, finanziati con un investimento complessivo da 43,5 milioni di euro.

Nel dettaglio questo intervento, che sarà concluso entro l'autunno 2027, permetterà di aumentare la superficie dei capannoni esistenti consentendo una manutenzione più rapida ed efficiente dei nuovi treni sui quali si potrà operare in maniera completa senza necessità di scomporre i convogli in singole vetture. Saranno inoltre costruiti nuovi binari attrezzati per il lavaggio e il rifornimento idrico dei treni, adeguata l'ex officina locomotori e migliorati i luoghi di lavoro.

"I lavori vanno avanti e confidiamo, secondo cronoprogramma fornito da Trenitalia, di avere a disposizione entro il 2027 questo nuovo impianto di assoluto livello - dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. 43,5 milioni di euro rappresentano uno degli investimenti più significativi del contratto di servizio e permetteranno alla Liguria di avere uno degli impianti ferroviari di manutenzione più moderni del Paese. Miglioreremo sia la quantità che la qualità delle attività che andranno di pari passo con la nostra flotta di treni, tra le più giovani in Italia. Ai grandi cantieri infrastrutturali che stanno interessando la Liguria, stiamo affiancando tutta una serie di lavori strategici che alzeranno il livello del servizio offerto".

"È sempre molto importante che ci siano investimenti sulla nostra città, in questo caso lo è ancora di più, sia perché si tratta di investire sul lavoro e sulla qualità del lavoro sia perché è un investimento che riguarda i collegamenti ferroviari, che sono sempre di più un asset strategico per la nostra città: sia per le merci del porto e le persone, sia verso Ponente con il raddoppio ferroviario sia verso nord con la direttrice per Torino - aggiunge il sindaco di Savona Marco Russo-. Pertanto questo investimento che fa di Savona la sede della manutenzione regionale attribuisce alla nostra città il ruolo di snodo strategico dell’infrastruttura ferroviaria".