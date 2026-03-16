Andora, proseguono i lavori di rimozione della frana a Tigorella

Proseguono i lavori di rimozione dell’ingente quantità di materiale franata sulla strada pubblica nella frazione Tigorella, ad Andora.

"Questo intervento – spiega il sindaco Mauro Demichelis – permetterà un primo lavoro provvisorio di messa in sicurezza, necessario per consentire una parziale riapertura della viabilità. Le operazioni continuano con la massima attenzione per garantire la sicurezza dell’area".

La frana è stata provocata dalle forti piogge di sabato scorso, 14 marzo, impedendo il passaggio delle automobili. Gli interventi di ripristino sono stati avviati immediatamente e stanno proseguendo in queste ore.