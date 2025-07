Troppi ricoverati e poco personale: il Cras di Cadibona interrompe il recupero e l'ingresso degli animali selvatici

Interruzione del servizio di recupero e ingresso di qualsiasi specie di fauna selvatica.

Questa la decisione del Cras di Cadibona gestito dall'Enpa di Savona.

"Avviso urgente e importante. Il CRAS di Cadibona è al collasso, abbiamo centinaia di animali ricoverati e poco personale. Con estremo rammarico siamo costretti, come deciso dal Direttore Sanitario, ad interrompere il servizio di recupero e l’ingresso di qualsiasi specie di fauna selvatica - spiegano da Enpa - Non possiamo permetterci di trascurare gli animali già presenti che, in caso di nuovi arrivi, rischierebbero la morte.

Siamo sempre alla ricerca di persone di buon cuore che siano disponibili a fare volontariato e di esperti nel settore che possano lavorare nei mesi di luglio e agosto, affiancando il personale già presente".

"Siamo certi che comprenderete questa sofferta, ma obbligata decisione e speriamo nel vostro aiuto per poter riprendere regolarmente il nostro servizio" hanno concluso.