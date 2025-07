Albenga, Cecilia T. Chang inaugura la sua personale nella Torre Civica

L’artista genovese Cecilia T. Chang inaugura sabato 5 luglio, alle ore 18.00, con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione del Collettivo d'arti e di scienze umane Rayuela, la sua mostra personale presso la Torre Civica in piazza San Michele 4. L'esposizione si intitola "Amore e imprevisto in strutture combinate", è curata dal critico d’arte Francesca Bogliolo e sarà presentata al vernissage dallo storico dell'arte Claudia Andreotta. Chang si è formata tra Italia, Spagna e Francia, conseguendo la laurea in architettura presso l'École d'Architecture de Paris-Belleville: nel 2010 ha fondato lo studio No-zone, piattaforma creativa che tocca i l'architettura, il design e il graphic design all'insegna della ricerca.

Come scrive Francesca Bogliolo le opere dell'artista sono in grado di "cristallizzare e rendere imperturbabili le forme fluide, mutevoli e inafferrabili della realtà. Una quotidianità che è riscrittura di verità si rivela il fulcro della sua pittura, sospesa tra interazioni minime e attimi di interiorità inaccessibile, che svelano la complessità e la fragilità della vita umana": la sua narrazione, pur avendo per protagonisti sentimenti e situazioni da sempre presenti nell'animo dell'uomo, risulta attuale grazie alla suggestione cinematografica, elemento che caratterizza l'arte di Chang.

Le forme, per quanto dissolte, non sono incorporee o evanescenti, al contrario lasciano nell'osservatore un senso di notevole forza e resilienza derivante da un segno che non è descrittivo, esteriore ma, è espressione rivelatoria del reale poiché, come rileva ancora Bogliolo, “nasce da dentro”. Le opere rimarranno in mostra sino al 27 luglio, con apertura della mostra dal martedì alla domenica,con orario 10/13 e 15/18.