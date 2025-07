Estate inclusiva con i laboratori educativi di Anffas Albenga

L’Anffas Albenga ha lanciato per l’estate 2025 un’iniziativa educativa e abilitativa di grande valore sociale: i laboratori intensivi abilitativi-educativi, pensati per offrire a bambini e ragazzi con disabilità un’opportunità concreta di crescita, autonomia e inclusione, attraverso attività mirate in contesti reali e stimolanti. Articolato su tre giornate settimanali, il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare le autonomie personali, domestiche e sociali, promuovendo lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative grazie a esperienze concrete svolte in ambienti non convenzionali, più flessibili e meno strutturati rispetto al contesto scolastico.

Particolare attenzione è stata rivolta all’inclusività e all’accessibilità e i gruppi sono organizzati per età, profilo funzionale e compatibilità relazionale. I laboratori si svolgono in due fasce orarie: la mattina, con pranzo incluso, è dedicata allo sviluppo delle autonomie quotidiane tramite attività come la spesa, la preparazione del pasto, giochi cooperativi, laboratori motori e uscite sul territorio; il pomeriggio, invece, prevede una proposta flessibile di circa due ore, pensata per chi frequenta altri servizi estivi, e include attività ludiche, creative ed esperienze in contesti comunitari.

Attraverso una progettazione individualizzata, l’équipe educativa lavora su obiettivi generali — inclusione sociale, uso funzionale degli spazi, potenziamento delle autonomie — e su obiettivi specifici, misurabili e definiti in base al profilo del minore. Oltre alle attività pratiche, saranno proposti laboratori educativi volti a sviluppare motricità, attenzione, regolazione emotiva e tolleranza alla frustrazione.

Il programma prevede anche uscite organizzate, come giornate in spiaggia, piscina e altri contesti comunitari, per favorire la generalizzazione delle competenze e accrescere la sicurezza e l’autonomia in ambienti diversi. Con i laboratori intensivi abilitativi-educativi, Anffas Albenga rinnova il proprio impegno nel garantire a ogni bambino e ragazzo la possibilità di vivere un’estate significativa, serena e ricca di opportunità. Un progetto che coniuga professionalità, attenzione individuale e partecipazione attiva, offrendo alle famiglie un sostegno concreto e promuovendo una cultura dell’inclusione sempre più radicata sul territorio.