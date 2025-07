Fiat 500 storica: il 4 luglio ricorre la 4ª giornata mondiale

In foto un raduno di Fiat 500 storiche

Segnatela in rosso sul calendario, perché il 4 luglio sarà una data da non perdere per tutti gli appassionati di auto.

In quell’occasione andrà in scena la 4ª Giornata mondiale della Fiat 500 storica, sinonimo di ingegno italiano, simpatia e buonumore.

Un appuntamento rappresentativo dell'importanza dell’automotive storico nella cultura italiana, in cui la 500 è inserita con il ruolo di aver motorizzato le famiglie nel periodo del dopoguerra e aver condotto il Paese verso la modernità.

L’evento è organizzato dal Fiat 500 Club Italia e avrà come protagoniste le 500 di ogni modello per una giornata all'insegna della nostalgia e di antiche suggestioni.