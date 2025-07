GPL in crisi, sempre meno distributori per un carburante ecologico

Le automobili con alimentazione a GPL sono tante anche a Imperia. Peccato il rifornimento di Gas Petrolio Liquefatto sia diventato problematico. Tempo fa c’è stata la sospensione dal servizio da parte del distributore Agip di via Nazionale mentre prossimamente anche l’alternativa più vicina – ma non certo comoda – sta per scomparire.

Infatti, saranno almeno 40 giorni di chiusura per il rifornimento di quel carburante al distributore Tamoil di Andora, nei pressi dello svincolo autostradale. Quella stazione di servizio sarà sottoposta a lavori di ammodernamento e rimarrà chiusa. A secco, quindi, anche i serbatoi di tante quattroruote che viaggiano grazie a un carburante ecologico e di basso costo molto utilizzato anche dai turisti del nord Italia, dalle auto aziendali e perfino dai mezzi per la raccolta rifiuti.

Eppure il Gpl non ha soltanto un minore impatto sull’ambiente rispetto alla benzina e al gasolio: con la stessa spesa questo carburante permette percorrenze doppie al confronto con quelli tradizionali più conosciuti. “Si parla tanto di inquinamento – contesta il proprietario di un’auto a GPL – ma sono solo parole e nessuno si rende conto di questo problema nell’area imperiese: questo tipo di trazione costa e inquina meno ma non possiamo utilizzarlo per mancanza di distributori. E ad aggravare una situazione già problematica di suo, si aggiunge pure il silenzio delle associazioni di categoria, l’assenza di voci autorevoli che mettano all’attenzione della pubblica opinione il momento difficile dell’autotrazione nell’area del capoluogo ponentino. Che non sarebbe una forma di ʽfavoreʼ soltanto ai diretti interessati che non sono certamente pochi ma una presa di posizione di principio a favore, questa volta davvero, dell’ambiente e della qualità della vita".