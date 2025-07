Plodio inaugura la prima panchina gigante, simbolo di comunità e volontariato

Anche Plodio avrà la sua panchina gigante. L’idea è nata da Giacomo Diamanti, che l’ha voluta, finanziata e costruita personalmente, scegliendo di posizionarla nel bosco lungo la strada che porta alla tanto amata Fontana dei Sieizi, un luogo caro a tutti i plodiesi.

L'inaugurazione si terrà domenica 6 luglio. Per festeggiare questo nuovo traguardo, la pro loco offrirà a tutti i presenti un piccolo rinfresco vicino alla panchina: un momento di condivisione e convivialità per tutta la comunità.

"Un ringraziamento speciale va a Daniele e Riccardo Castiglia, che hanno donato il terreno per la posa e si sono occupati anche dell’installazione. Un grazie va anche all’amministrazione comunale, che ha seguito da vicino tutte le fasi del progetto, e alla Protezione civile, che ha pulito e sistemato l’area, liberandola da arbusti e rami", spiega il presidente della pro loco, Andrea Torterolo.

Questa panchina rappresenta la prova concreta di quanto la collaborazione tra cittadini, Comune e associazioni locali possa portare a risultati belli e condivisi, capaci di valorizzare il territorio e creare nuove occasioni di incontro.

Il ritrovo è fissato per le ore 15.30 davanti alla sede della pro loco. Da lì, chi vorrà potrà partecipare a una passeggiata di circa 20 minuti per raggiungere la panchina, immersi nella natura. Per chi non potrà camminare, la Protezione civile metterà a disposizione un mezzo navetta.

"Si tratta di un’iniziativa privata che accogliamo con grande piacere e sosteniamo convintamente. Siamo felici che il tessuto del volontariato si sia attivato per realizzare questo progetto", aggiunge il sindaco Gabriele Badano.

Ma non è finita qui. In occasione del giorno di Sant’Anna (26 luglio), festa patronale del paese, Plodio ha deciso di raddoppiare con una seconda panchina gigante, sempre realizzata da Diamanti, che verrà posizionata in località Colla.

"La festa patronale è un appuntamento molto sentito dalla comunità e sempre partecipato, con la tradizionale messa nella cappelletta di Sant’Anna", conclude il sindaco Badano.