Dego, servizio mensa scolastica: il Comune avvia un’indagine di mercato

Il Comune di Dego intende avviare una procedura negoziata tramite la piattaforma telematica MEPA per selezionare operatori economici interessati all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027. Il servizio riguarda la fornitura e il trasporto dei pasti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale.

Il centro di cottura dovrà essere ubicato entro 35 km da piazza Emilio Botta, punto di riferimento comunale, al fine di garantire la consegna dei pasti entro 40 minuti dal prelievo. Il servizio comprende la preparazione, il confezionamento, il trasporto e la somministrazione dei pasti, nonché la gestione del refettorio con l’allestimento dei tavoli, la distribuzione, la pulizia e la sanificazione degli ambienti.

I pasti, somministrati in linea calda, saranno organizzati tramite menù settimanali a rotazione su quattro settimane e due stagioni. Per patologie certificate, dovranno essere forniti piatti dietetici senza alcun costo aggiuntivo. Ogni somministrazione dovrà includere un primo piatto, un secondo con contorno di verdura fresca o cotta, acqua minerale naturale, frutta e pane, con la possibilità di scegliere alternative sia per i primi che per i secondi.

Le porzioni dovranno rispettare le grammature previste dalle Tabelle Dietetiche e adeguarsi all’età e alle esigenze degli utenti. Eventuali modifiche al menù saranno ammesse esclusivamente per particolari necessità, senza incidere in modo significativo sui costi. L’affidatario dovrà inoltre garantire diete personalizzate in base a indicazioni mediche o esigenze etiche e religiose, utilizzando contenitori idonei a garantire l’igiene e la sicurezza durante il trasporto.

Il numero indicativo di pasti annui è di circa 9.500, destinati alle diverse scuole coinvolte. Il servizio sarà erogato durante l’anno scolastico e in occasione di eventuali attività promosse dal Comune. Il valore presunto dell’appalto, calcolato sulla base di tale quantità, ammonta a €117.800,00 al netto di IVA, con un prezzo unitario stimato di €6,20 + IVA per ogni singolo pasto.

Gli operatori interessati dovranno manifestare il proprio interesse entro le ore 12:30 del 15 luglio, inviando la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente tramite PEC all’indirizzo comune.dego@pec.it.