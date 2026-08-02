Cairo, un premio al valore della Protezione civile: arrivano le onorificenze per i volontari

Il Consiglio Comunale di Cairo Montenotte, nella seduta di giovedì 30 luglio, ha approvato all’unanimità il nuovo "Regolamento per la concessione di onorificenze, attestati di merito e distintivi di servizio per i volontari della Protezione Civile". Il provvedimento, primo in Provincia di Savona, nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di riconoscere e premiare pubblicamente il valore, l'altruismo e la professionalità dimostrati dal Gruppo Comunale in ogni occasione di emergenza e nella quotidiana attività di tutela del territorio.

I volontari della Protezione Civile rappresentano una risorsa insostituibile per la comunità cairese. Il loro operato spazia dal monitoraggio dei rischi meteo, sismici e idrogeologici alla pianificazione delle emergenze, fino all'intervento diretto nei momenti più critici. Negli ultimi due anni, il Gruppo ha affrontato in prima linea le devastanti alluvioni che hanno colpito il territorio cairese. Inoltre, ha garantito un servizio giornaliero per ben tre anni durante la pandemia da COVID-19 presso l’Hub vaccinale istituito all’interno della Scuola di Formazione e Aggiornamento "Andrea Schivo" di Cairo Montenotte.

"Questo regolamento è un atto doveroso e un segno tangibile di riconoscenza - spiega il sindaco. Paolo Lambertini -. I volontari sono il cuore pulsante della sicurezza locale e hanno dimostrato un attaccamento encomiabile al territorio, lavorando senza sosta nel fango delle alluvioni e affrontando i giorni più bui della pandemia all'Hub vaccinale. Premiare il loro impegno significa quindi valorizzare l'essenza stessa del senso civico".

L'assessore alla Protezione Civile, Marco Dogliotti, evidenzia: "l'importanza strutturale del provvedimento, nel quale vengono definiti criteri chiari, trasparenti e meritocratici per dare il giusto risalto a chi si distingue per lo spirito di servizio. Le decorazioni istituite diventeranno parte integrante della divisa dei volontari come un simbolo d'orgoglio visibile a tutti. Questo è un modo per promuovere la cultura della solidarietà, soprattutto tra i giovani e nelle scuole, dove la Protezione Civile è sempre attiva".

A dare voce all'aspetto operativo e organizzativo del Gruppo è la dottoressa Silvia Schinca, Comandante della Polizia Locale e Responsabile della Protezione civile di Cairo Montenotte: "Questo regolamento è fondamentale per dare forma strutturata al riconoscimento dei nostri operatori. Lavorare fianco a fianco con i volontari durante le alluvioni e nei tre anni intensi di gestione dell'Hub vaccinale mi ha permesso di toccare con mano un altruismo fuori dal comune. Poter esibire con orgoglio questi simboli sulle divise non fa che accrescere lo spirito d'appartenenza del Gruppo e consolidare la fiducia reciproca con la cittadinanza".

Il testo disciplina in modo rigoroso le tipologie di benemerenza, che verranno deliberate dalla Giunta Comunale e consegnate direttamente dal Sindaco. La Medaglia d’Argento 925/1000 è destinata ai volontari che raggiungono il limite massimo di età per il servizio, a chi deve interrompere l'attività per gravi motivi di salute e alla memoria dei volontari deceduti prematuramente. Questa onorificenza riporta lo Stemma Comunale sul fronte e il nome del premiato sul retro, ed è accompagnata da un nastro azzurro e giallo. Il Nastrino di Benemerenza COVID-19 presenta i colori azzurro e giallo con una "C" nera centrale per ricordare il sacrificio durante l'emergenza sanitaria, mentre il Nastrino di Benemerenza per Merito di Servizio unisce i colori istituzionali allo stemma comunale per premiare atti straordinari o un lodevole senso civico. Ciascun riconoscimento è infine accompagnato dai rispettivi Attestati di Benemerenza ufficiali.

Tutti i premiati saranno iscritti in un apposito Libro Onorario, custodito nella sede dell'Ente, per preservare la memoria storica del loro contributo.