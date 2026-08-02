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Attualità | 02 agosto 2026, 11:00

I Marinai d'Italia conquistano il web: a Pietra Ligure il blog nato dall'idea di una ventenne

Il consigliere regionale Vaccarezza elogia l'iniziativa di Giada Vinti per l'ANMI: "Un ponte tra i giovani e i valori della tradizione marinara". E l'anno prossimo il raduno nazionale sarà a Sanremo

I Marinai d'Italia conquistano il web: a Pietra Ligure il blog nato dall'idea di una ventenne

"Oggi voglio parlarvi di una bellissima iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di Pietra Ligure. Un'iniziativa molto giovanile, nata da un’idea di Giada Vinti, socia aggregata ANMI: un blog (lo potete trovare all’indirizzo https://anmipietraligure.wordpress.com) che ha come obiettivo non soltanto quello di divulgare le attività dell’Associazione e la presenza dello stand a numerosi eventi e manifestazioni nel nostro comprensorio, ma anche e soprattutto quello di far conoscere le ragioni per cui oggi una ragazza di vent’anni decide di impegnarsi così a fondo in una realtà associativa che raggruppa principalmente ex militari in congedo". 

 Ad affermarlo è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che prosegue: "Nel video potrete sentire dalla voce di Giada queste motivazioni: portare sul territorio i valori di chi ha servito la Patria e di chi la serve attualmente, fare da ponte per mostrare gli ideali della grande tradizione marinara, trasmettere alle nuove generazioni la passione, la dedizione e l’amore che un giovane può vedere negli occhi di chi ha servito l'Italia in Marina".

"I miei complimenti a Giada e agli amici dell’ANMI di Pietra Ligure. Questa iniziativa si va ad aggiungere ad un’altra bella notizia: l'anno prossimo la Liguria avrà l’onore, dopo aver ospitato quest'anno l’Adunata nazionale degli Alpini, di accogliere a Sanremo anche il Raduno nazionale dell’ANMI. E’ un ulteriore motivo di orgoglio per noi Liguri", conclude. 

Redazione

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