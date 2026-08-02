Stella, inaugurato un nuovo defibrillatore a Teglia: è stato donato dall'Anspi San Martino (FOTO)

Un nuovo defibrillatore sul territorio comunale di Stella.

Il dispositivo salvavita DAE è stato inaugurato ieri in località Teglia in zona San Pietro.

"Un altro passo per rendere Stella una comunità sempre più cardioprotetta. Oggi, in località Teglia, è stato inaugurato il nuovo DAE, un presidio salvavita che rappresenta un importante investimento nella sicurezza di tutti - dicono dalla Croce Rossa locale - Un sentito ringraziamento all’ANSPI San Martino per la generosa donazione del defibrillatore, al Comune di Stella, ai nostri volontari e a tutti coloro che, con la loro presenza e il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Ogni nuovo DAE installato è una possibilità in più di salvare una vita. Insieme continuiamo a costruire una comunità più sicura, solidale e attenta al bene di tutti".

In totale sono 8 collocati nelle diverse zone del Comune. Il penultimo era stato collocato nel marzo di quest'anno nel parco giochi di San Bernardo donato dalla famiglia Caviglia in ricordo di Anna Gagliardo.