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Attualità | 02 agosto 2026, 09:38

Stella, inaugurato un nuovo defibrillatore a Teglia: è stato donato dall'Anspi San Martino (FOTO)

Croce Rossa: "Insieme continuiamo a costruire una comunità più sicura, solidale e attenta al bene di tutti"

Un nuovo defibrillatore sul territorio comunale di Stella.

Il dispositivo salvavita DAE è stato inaugurato ieri in località Teglia in zona San Pietro.

"Un altro passo per rendere Stella una comunità sempre più cardioprotetta. Oggi, in località Teglia, è stato inaugurato il nuovo DAE, un presidio salvavita che rappresenta un importante investimento nella sicurezza di tutti - dicono dalla Croce Rossa locale - Un sentito ringraziamento all’ANSPI San Martino per la generosa donazione del defibrillatore, al Comune di Stella, ai nostri volontari e a tutti coloro che, con la loro presenza e il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Ogni nuovo DAE installato è una possibilità in più di salvare una vita. Insieme continuiamo a costruire una comunità più sicura, solidale e attenta al bene di tutti".

In totale sono 8 collocati nelle diverse zone del Comune. Il penultimo era stato collocato nel marzo di quest'anno nel parco giochi di San Bernardo donato dalla famiglia Caviglia in ricordo di Anna Gagliardo.

Luciano Parodi

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