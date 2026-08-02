Sicurezza strade, Foscolo (Lega): "Sbloccati dal Mit gli interventi per i Comuni di Balestrino e Calizzano"

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sbloccato ulteriori 292 interventi per la messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni, in gran parte del Nord Italia, compresa la Liguria. Ringrazio il viceministro al Mit Edoardo Rixi per il proficuo lavoro svolto e per i risultati raggiunti". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Con questo decreto ministeriale, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, si amplia la platea dei piccoli Comuni che potranno realizzare interventi per ripristinare e mettere in sicurezza la viabilità locale, intervenendo su buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale. Si tratta di un provvedimento che consente di dare risposte rapide ai territori e di accelerare opere attese da tempo".

"Per la Liguria sono stati finanziati nove ulteriori interventi, per un valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro".

"Tra i Comuni della provincia di Savona interessati dai nuovi finanziamenti figurano Balestrino e Calizzano. A Balestrino sono stati assegnati 150 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza del parcheggio comunale in località Prato del Giardino e del relativo percorso pedonale di collegamento al cimitero e al campo sportivo. A Calizzano sono invece stati destinati 17.445 euro per i lavori di messa in sicurezza del patrimonio viario comunale", conclude.



