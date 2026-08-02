Pietra Ligure, Vincenzo Trevisano va in pensione. De Vincenzi: "Un punto di riferimento fondamentale"

Pietra Ligure saluta il segretario comunale: Vincenzo Trevisano ha concluso infatti il proprio percorso professionale, raggiungendo il pensionamento.

Il saluto istituzionale si è svolto prima nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, dove l'intera assise, maggioranza e minoranza, ha voluto ringraziarlo per il lavoro svolto al servizio dell'ente. Nella giornata di venerdì scorso, invece, la sala consiliare del Comune si è riempita di dipendenti, ex dipendenti e amministratori che hanno voluto partecipare a un momento di saluto e riconoscenza.

A ricordarne il contributo è stato il sindaco Luigi De Vincenzi, che ha ripercorso il lungo rapporto professionale con Trevisano, iniziato nel 2004 e ripreso nel 2019: "Per me, e per le amministrazioni che hanno avuto la fortuna di lavorarci insieme, il Segretario Trevisano è stato un punto di riferimento fondamentale: la persona giusta al posto giusto".

"Un professionista impeccabile che ha dato tantissimo a Pietra Ligure - ha aggiunto De Vincenzi - e a cui Pietra ha saputo restituire stima e profondo affetto". Nel suo intervento il sindaco ha voluto sottolineare anche il rapporto personale costruito negli anni: "La nostra strada lavorativa oggi si divide, ma l'amicizia e la stima restano intatte e continuano".

Infine, il ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri per il nuovo capitolo della sua vita: "Grazie Vincenzo per la tua dedizione, la tua professionalità e la tua straordinaria lealtà. Grazie per quel tuo stile unico: tranquillo, pacato, sobrio, mai sopra le righe. Pietra Ligure sarà sempre casa tua e le nostre porte per te saranno sempre aperte! Buona 'nuova professione' da pensionato!".