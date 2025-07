Dario Biato Real Estate è anche "Sportello Salva Casa" per chi rischia di perdere la propria abitazione (VIDEO)

Se ti sei trovato senza lavoro, o sommerso dai debiti dopo una lunga malattia o una separazione difficile, sai cosa significa sentirsi sopraffatti. La casa in cui hai cresciuto i tuoi figli, costruito ricordi, vissuto momenti belli e brutti, improvvisamente finisce al centro di un’asta giudiziaria. Una lettera ti informa che l'immobile sarà pignorato. Sembra non esserci via d’uscita. Ma non è così.

Non solo compravendite e locazioni: accanto all’attività tradizionale, Dario Biato Real Estate da cinque anni porta avanti un progetto concreto di supporto sociale per chi, a causa di debiti o difficoltà economiche, rischia di perdere la propria casa. Si tratta dello "Sportello Salva Casa", nato durante il periodo del lockdown e diventato oggi un punto di riferimento sul territorio.

“Siamo orgogliosi di essere anche uno Sportello Salva Casa, impegnati a custodire valori etici e a offrire soluzioni su misura - afferma Dario Biato, titolare dell'agenzia -. Crediamo che ogni persona meriti e abbia diritto di avere e mantenere la propria casa. Il nostro impegno va ben oltre la semplice intermediazione: vogliamo offrire risposte concrete a chi si trova in una situazione delicata”.

L’idea è nata durante la pandemia da Covid, quando le sospensioni temporanee di tasse e pignoramenti, decise dal governo, hanno acceso l’interesse di Biato per il tema delle espropriazioni immobiliari. “Durante quel periodo ho approfondito i dati sui pignoramenti in Italia e ho scoperto numeri impressionanti. Spesso i creditori erano banche o l’Agenzia delle Entrate e gli immobili finivano svenduti all’asta. Così ho deciso di creare un gruppo di lavoro dedicato a offrire una prima informazione e un aiuto concreto a chi si trova in queste situazioni”.

Lo Sportello "Salva Casa", che quest’anno compie cinque anni, ha già seguito oltre 300 casi. “Per molte persone, siamo riusciti a trovare una soluzione, permettendo ai proprietari di mantenere l’immobile e di rientrare dal debito, ma in modo sostenibile”.

“Il diritto all’abitazione è sancito dalla Costituzione – prosegue Biato – ma troppo spesso le persone non sanno che esistono strumenti legali per difendersi. Il nostro obiettivo è essere quella ‘prima voce’ capace di orientare e accompagnare chi si trova in difficoltà”.

Oggi, accanto ai classici servizi immobiliari, lo studio si propone come punto di riferimento anche per chi non cerca casa, ma vuole semplicemente conservarne la proprietà.

Dario Biato Real Estate, con trent’anni di esperienza è una realtà in continua evoluzione, capace di coniugare professionalità, innovazione e una forte componente umana. E con questa energia guarda al futuro, pronta per le prossime sfide.

Dario Biato Real Estate: telefono +39 348 516 0233

Email: db.prestigerealestate@gmail.com

Sedi operative: Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Verona e Durazzo (Albania)