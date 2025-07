Torna la Grande Sagra Gastronomica a Giustenice: quattro serate all'insegna di gastronomia e divertimento

A Giustenice torna la Grande Sagra Gastronomica in Piazza San Michele: quattro serate di gusto, musica e divertimento dal 10 al 13 luglio 2025. Dopo il successo della Sagra d’Inizio Estate di giugno, una nuova occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione ligure in un’atmosfera di festa all’aperto.

Gli stand apriranno Giovedì 10, alle ore 19, offrendo un menù ricco e variegato: dalla pasta fresca fatta in casa (ravioli e gnocchi con ragù o pesto) alle specialità locali come lumache alla ligure, coniglio, cima con salsa verde. Non mancano i pescati tradizionali (acciughe fritte e pesce spada, buridda di totano con piselli e patate) e i grandi classici di sagra: salsiccia, patatine fritte, frittelle con trombette, ma anche l'apprezzato “cundijun” (ricca insalata saporita della tradizione contadina e marinara). Per i golosi, frittelle dolci di mele, panna cotta, budino al cioccolato, salame dolce, crostate con Nutella e la tradizionale torta della nonna, il tutto accompagnato da ottimo vino ligure e birre o, ovviamente, bibite.

A partire dalle 21, la piazza si trasforma in pista da ballo. Giovedì 10 e venerdì 11 luglio salgono sul palco gli energici Slot Machine Band, capaci di far rivivere le hit anni ’70 e ’80 in chiave moderna. Sabato 12 e domenica 13, invece, a scaldare l’atmosfera ci pensa Oasi Latina, con ritmi contagiosi: l’occasione perfetta per chi ama il ballo scatenato.

La Sagra di Giustenice è pensata per tutti: adulti, ragazzi e bambini troveranno divertimento, ottimo cibo e momenti di convivialità. Grazie alla cornice storica di Piazza San Michele e al clima tipicamente estivo, ogni serata promette un’esperienza indimenticabile fra sapori genuini e buona musica.