Savona, Massimo Polidoro presenta il libro "Una vita ben spesa" a Parole ubikate in mare

Sabato 5 luglio, alle ore 21:15, in piazza Sisto IV a Savona, si terrà l’incontro con Massimo Polidoro, autore del libro Una vita ben spesa. Trovare il senso delle cose con Leonardo, Einstein e Darwin (Mondadori). L’evento, che vedrà la partecipazione di Lorenzo Caviglia e Silvia Schiaffino, è a ingresso gratuito ed è organizzato per Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca. In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà al coperto nell’Atrio del Comune adiacente alla piazza oppure sarà rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per eventuali conferme o modifiche al calendario.

Il libro prende spunto da una celebre frase di Leonardo da Vinci e invita a sorprendersi, riflettere e crescere: un’opera ispiratrice per chiunque desideri guardare oltre l’ordinario e scoprire quanta ricchezza si celi in una vita animata dalla voglia di conoscere. «Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire», scrive Leonardo da Vinci. Ma cosa significa davvero “spendere bene” la propria vita?

In questo libro, Massimo Polidoro accompagna il lettore in un viaggio avvincente tra scienza, filosofia e curiosità, seguendo le orme di tre menti straordinarie: Leonardo da Vinci, Charles Darwin e Albert Einstein. Attraverso la loro capacità di stupirsi e di indagare la realtà, scopriamo come la meraviglia e la voglia di conoscenza possano arricchire la nostra esistenza e farci guardare il mondo con occhi nuovi. Raccontando le loro vite, Polidoro ci invita a “imitarli” e ci spiega che cos’è il metodo scientifico e come usarlo per leggere la realtà in modo nuovo, sviluppando per esempio la curiosità e allenando lo spirito di osservazione.

Tutto questo può spalancare a ognuno di noi nuove prospettive e insegnarci molto anche su noi stessi. Leggendo Una vita ben spesa scopriremo che l’eccellenza non è frutto di perfezione, ma di perseveranza, curiosità e continua ricerca. Il racconto di queste vite ben spese ci fa capire che anche noi, pur con i nostri limiti, possiamo ambire a una vita piena di curiosità e crescita continua. Con uno stile chiaro e coinvolgente, l’autore mostra il valore della scienza nella vita di ogni giorno e offre spunti pratici per applicare queste lezioni, aiutandoci a vivere a occhi aperti, con più consapevolezza e stupore.

Massimo Polidoro è scrittore, giornalista e segretario nazionale del CICAP (Comitato italiano sul paranormale), che ha contribuito a fondare insieme a Piero Angela, Umberto Eco, Silvio Garattini, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi. È stato docente di Metodo scientifico e Psicologia dell’insolito all’Università di Milano-Bicocca e ora insegna Comunicazione della scienza all’Università di Padova. Con Piero Angela ha pubblicato il libro La meraviglia del tutto, che per mesi è stato ai primi posti delle classifiche. Tra le sue altre opere ricordiamo Grandi misteri della storia, Gli enigmi della storia, Rivelazioni, Segreti e tesori del Vaticano, oltre a libri per bambini e ragazzi come Il tesoro di Leonardo e Il segreto di Colombo. È stato conduttore e consulente scientifico della trasmissione di Rai 2 Eva e ha condotto Big Bang!. Ha tenuto una rubrica fissa nell’ultima edizione di SuperQuark di Piero Angela.

