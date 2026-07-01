Strada del Giogo di Giustenice, conclusi i lavori di manutenzione per il collegamento tra costa ed entroterra

Hanno interessato uno dei principali collegamenti tra la costa e l'entroterra della Finale Outdoor Region, particolarmente frequentato da escursionisti, biker, operatori outdoor e utenti che scelgono di scoprire i boschi e le alture verso l'interno, i lavori, conclusisi nelle scorse settimane, nella strada verso il Giogo di Giustenice.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria erano finalizzati al ripristino delle condizioni di percorribilità della strada sterrata che, dal termine della viabilità asfaltata nel Comune di Giustenice, conduce al Giogo, per poi proseguire verso Bardineto.

I lavori sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati e finanziati dal Comune di Giustenice, dal Comune di Pietra Ligure, dal Comune di Loano e dal Consorzio Finale Outdoor Region. In quest'ultimo caso particolare, il contributo economico fondamentale è stato quello dei proventi della "FOR YOU CARD", il progetto che coinvolge operatori turistici, attività commerciali e visitatori nella manutenzione del territorio. Attraverso questo strumento, infatti, gli operatori aderenti destinano una quota dei propri ricavi a interventi di cura, manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture outdoor della Region.

L'intervento si collega inoltre alle opere di manutenzione recentemente realizzate dal Comune di Bardineto sul versante opposto della stessa viabilità, consentendo così di migliorare in maniera organica la percorribilità dell'intero collegamento tra costa ed entroterra.

La strada rappresenta infatti un'infrastruttura strategica per la fruizione outdoor del comprensorio e costituisce un importante elemento di collegamento per numerosi itinerari escursionistici, cicloturistici e gravel, segmenti turistici sui quali la Finale Outdoor Region sta investendo con crescente attenzione.

L'obiettivo condiviso è quello di garantire una migliore accessibilità e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti, valorizzando al tempo stesso un'area di grande pregio naturalistico e paesaggistico che rappresenta una risorsa fondamentale per l'offerta turistica dell'entroterra.

Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci dei Comuni coinvolti, che hanno evidenziato il valore dell'intervento sia sotto il profilo della sicurezza sia per le prospettive di sviluppo turistico dell'entroterra.

Per il sindaco di Giustenice, Mauro Boetto, la manutenzione della Strada del Giogo rappresenta infatti "un bellissimo esempio di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati a beneficio dell'intero territorio". L'amministrazione comunale, ha spiegato, ha creduto fin dall'inizio "nell'importanza di valorizzare quest'area e di renderla sempre più fruibile in sicurezza attraverso la rete delle strade bianche e dei percorsi outdoor". Un lavoro che, ha aggiunto, "non è importante soltanto per i biker, ma per tutti coloro che frequentano il nostro entroterra praticando attività all'aria aperta: escursionisti, cicloturisti, appassionati di gravel e semplici amanti della natura". Boetto ha definito l'intervento "l'inizio di un percorso virtuoso" e ha ricordato come, per Comuni di dimensioni contenute ma con territori molto estesi da gestire, "la collaborazione tra amministrazioni, operatori e associazioni diventa fondamentale per riuscire a mantenere e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità". Da qui il ringraziamento "a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento".

Sulla stessa linea il sindaco di Loano, Luca Lettieri, che ha definito la manutenzione della Strada del Giogo "un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati possa produrre risultati tangibili per il territorio". Il Comune di Loano, ha spiegato, ha scelto di partecipare all'intervento perché "crede fortemente nel valore dell'entroterra e nella necessità di rafforzare i collegamenti tra la costa e le nostre vallate". Lettieri ha ricordato che oggi "il turismo non si esaurisce più soltanto lungo il litorale: sempre più persone scelgono la nostra destinazione per vivere esperienze all'aria aperta". Investire nella percorribilità e nella sicurezza di queste infrastrutture, ha aggiunto, significa sostenere "un modello di sviluppo turistico sostenibile, capace di generare benefici diffusi per tutto il comprensorio". L'intervento, ha sottolineato ancora, dimostra anche come la Finale Outdoor Region sia "una realtà concreta, nella quale amministrazioni, operatori economici e associazioni lavorano insieme per valorizzare un patrimonio naturale straordinario". "La strada del Giogo non è soltanto un collegamento viario: è un ponte tra mare ed entroterra, tra comunità diverse ma unite dalla volontà di costruire opportunità di crescita e sviluppo per il territorio", ha affermato Lettieri, ringraziando infine i Comuni di Giustenice, Pietra Ligure e Bardineto, il Consorzio Finale Outdoor Region e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'intervento. "Quando si fa squadra, i risultati arrivano e il territorio ne trae beneficio", ha concluso.

Anche il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e l'assessore al Turismo e allo sviluppo delle strategie outdoor, Daniele Rembado, hanno sottolineato il valore strategico dell'opera. Per loro il completamento dei lavori di manutenzione della Strada del Giogo rappresenta "un investimento strategico per lo sviluppo dell'entroterra", in continuità con i progetti già avviati in tema di turismo esperienziale e inclusivo. Migliorare l'accessibilità e la sicurezza di questo collegamento, hanno evidenziato, significa valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio, favorire la pratica delle attività outdoor e ampliare le opportunità di fruizione per un pubblico sempre più ampio. Un intervento che, hanno concluso, rafforza l'attrattività dell'area e sostiene "una crescita sostenibile, capace di generare benefici per le comunità locali e per l'intero territorio".