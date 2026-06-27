Magliolo, biker cade lungo il sentiero "Roller Coaster": mobilitato l’elisoccorso Grifo

Soccorsi mobilitati nella mattinata di oggi lungo il sentiero “Roller Coaster” a Magliolo, dove un biker di nazionalità straniera è rimasto ferito dopo una caduta durante un’escursione in mountain bike.

L’allarme è scattato in una zona particolarmente impervia del territorio, rendendo necessario l’intervento congiunto dei sanitari della Croce Rossa di Loano e del Soccorso Alpino. Vista la difficoltà di accesso al punto dell’incidente, è stato attivato anche l’elisoccorso Grifo, che ha raggiunto l’area per supportare le operazioni di recupero.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un trauma alla spalla in seguito alla caduta. Dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.