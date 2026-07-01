Sabato 4 luglio via ai saldi estivi, Federmoda Savona: "Eventuale spostamento dell'inizio proposta da valutare con attenzione, necessario regolamentare anche il commercio online"

Iniziano sabato 4 luglio i saldi estivi: un appuntamento molto atteso dai consumatori, che offrirà occasioni imperdibili e a prezzi scontati. L’appuntamento arriva nel pieno della stagione e anche in un contesto socio-economico complesso per i commercianti, caratterizzato da inflazione e incertezze che hanno condizionato moltissimo le vendite.

Come sempre Confcommercio Savona ha deciso di rilanciare la campagna “#ComproSottoCasa” per incentivare gli acquisti nei negozi della provincia, in modo da sostenere le attività locali che, con il loro impegno e la loro professionalità, garantiscono un servizio alla collettività 365 giorni l’anno.

«In questo contesto ponderare gli acquisti può far la differenza e, anche nei saldi, comprare sotto casa è un modo di sentirsi a casa e aiutare il settore», sottolinea il presidente Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra.

Secondo Donata Gavazza, presidente di Federmoda Confcommercio Savona è tempo di riflessioni sul calendario: «Con l’avvicinarsi della stagione dei saldi torna puntuale il dibattito sulla loro collocazione nel calendario commerciale. Negli ultimi giorni sono emerse posizioni differenti tra le associazioni di categoria, segno di un tema che merita un confronto serio e costruttivo. Come presidente di Federazione Moda Confcommercio Savona ritengo che il sistema dei saldi abbia ancora un ruolo importante sia per le imprese sia per i consumatori, ma che sia arrivato il momento di avviare una riflessione concreta sulla necessità di aggiornare le regole, alla luce dei profondi cambiamenti del mercato».

Gli operatori registrano come negli ultimi anni il commercio sia cambiato radicalmente: promozioni continue, vendite online, campagne di sconto anticipate e concorrenza internazionale hanno progressivamente ridotto il valore e l’efficacia dei saldi tradizionali.

«Per questo motivo un eventuale spostamento del loro inizio può rappresentare una proposta da valutare con attenzione – precisa Gavazza -, purché sia condivisa a livello nazionale e coinvolga tutte le rappresentanze del settore. È inoltre necessario regolamentare anche il commercio online, per garantire condizioni di concorrenza più eque tra i diversi canali di vendita».

Va inoltre considerato che quest’anno i saldi inizieranno con percentuali contenute e con alcuni articoli prettamente estivi, come costumi da bagno e capi in lino, che non saranno immediatamente interessati da forti ribassi. Gli sconti più consistenti arriveranno, come di consueto, nel corso del mese di agosto, con i saldi di fine stagione.

«L’obiettivo non deve essere dividere il commercio, ma individuare soluzioni che consentano alle imprese di lavorare con maggiore sostenibilità, valorizzando le collezioni a prezzo pieno e preservando il significato stesso dei saldi, che devono tornare a essere un appuntamento straordinario e non la naturale prosecuzione di mesi di promozioni. Federazione Moda Savona Confcommercio è pronta a confrontarsi con tutte le organizzazioni di categoria, con le istituzioni e con le imprese per costruire una proposta equilibrata, che tenga conto delle esigenze dei negozi di vicinato, delle realtà più strutturate e, naturalmente, dei consumatori. Su un tema così importante è fondamentale evitare contrapposizioni sterili. Il settore moda ha bisogno di unità, visione e regole moderne, capaci di rispondere alle nuove dinamiche del mercato e di garantire competitività alle imprese del territorio»

REGOLE

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base.



Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall’esistenza di un vizio.



Prova dei capi: non c'è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.



Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.



Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.



Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto anche della Direttiva Omnibus, recepita dal D.lgs 26/2023, in base alla quale va comunicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.



Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull'intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia come "Saldi Chiari e Sicuri", "Saldi Trasparenti", "Saldi Tranquilli".