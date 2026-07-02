Francesca Lina Valente, la giovane promessa loanese sul palco con Rebecca Ferguson

Un altro importante traguardo nel percorso artistico di Francesca Lina Valente. La giovane cantante e ballerina loanese sarà protagonista il prossimo 9 luglio al prestigioso festival “Dal Mississippi al Po”, una delle rassegne blues più importanti del panorama italiano, dove si esibirà nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Annunziata di Cortemaggiore (Piacenza), condividendo il palco con la celebre artista britannica Rebecca Ferguson, tra le voci soul-pop più apprezzate a livello internazionale.

Per Francesca Lina, classe 2008, si tratta di un nuovo e importante riconoscimento in una carriera che, nonostante la giovane età, sta già raccogliendo risultati di rilievo sia in Italia sia all’estero. Durante la serata aprirà l’esibizione di Rebecca Ferguson e, inoltre, avrà l’opportunità di duettare con la star britannica in un momento speciale dello spettacolo, a suggello dell’incontro artistico tra le due interpreti.

Rebecca Ferguson, cantante e compositrice britannica diventata celebre grazie alla finale di The X Factor UK nel 2010, ha conquistato il pubblico internazionale con album di successo come Heaven, Freedom e Superwoman, imponendosi come una delle interpreti più raffinate della scena soul contemporanea.

L’incontro artistico tra Rebecca Ferguson e la giovane cantante loanese non si esaurirà con la data di Cortemaggiore. Le due artiste si ritroveranno infatti anche nel savonese, in occasione del Festival Internazionale Live – Città di Loano, dove Rebecca Ferguson sarà ospite accompagnata per l’occasione dalla band AltermagicA Music Art Ensemble. Un appuntamento particolarmente importante per Francesca Lina, che potrà idealmente accogliere la cantante britannica “a casa”, davanti al pubblico della propria città.

Per Valente, l’appuntamento di luglio si inserisce all’interno di un percorso in continua ascesa. Nel 2025 ha raggiunto la semifinale del San Marino Eurovision Song Contest, è stata finalista al Premio Mogol e al Premio De André, ha conquistato il primo posto nella classifica nazionale degli indipendenti con il singolo “Sempre con me” per oltre due settimane e si è esibita in numerosi eventi di prestigio.

Tra le esperienze più importanti figurano l’apertura del concerto della Premiata Forneria Marconi, l’opening act dei Level 42 nell’unica data italiana, a Pisa, del gruppo britannico e la partecipazione come special guest alla prima data del tour europeo dei SEVI, band già candidata ai Grammy Awards 2025.

Accanto alla musica, Francesca Lina porta avanti anche il proprio percorso nella danza e nel teatro. Nel 2024 è stata selezionata dal maestro Matteo Addino per il musical “Freak”, andato in scena al Teatro Nazionale di Milano e considerato dalla critica tra i migliori musical dell’anno.

Il percorso artistico di Francesca Lina è sostenuto anche dalla collaborazione con AltermagicA Music Art Ensemble, collettivo musicale con cui sta sviluppando il proprio progetto discografico e che ne cura arrangiamenti e produzione artistica.

Oggi Francesca Lina frequenta il Liceo Musicale “Giordano Bruno” di Albenga, dove studia canto lirico e chitarra, continuando parallelamente a lavorare alla realizzazione del primo album, previsto tra le principali novità artistiche del 2026.

L’appuntamento del 9 luglio a Cortemaggiore rappresenta un nuovo tassello di un percorso costruito con passione, studio e dedizione.