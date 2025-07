Albenga, servizi a chiamata Tpl. Il consigliere comunale Lugani: "Servono soluzioni che coprano tutte le frazioni e non solo alcune"

"Preso atto che l’amministrazione comunale ha richiesto solo l’ampliamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale 'Servizi a chiamata Ponente Ligure' alle frazioni di Salea e Campochiesa, ritengo necessario sottolineare come tale scelta sia limitata e poco lungimirante". Ad affermarlo è il consigliere comunale di Albenga Guido Lugani.

"Rivolgiamo quindi un appello all’Amministrazione affinché si attivi con urgenza per richiedere l’estensione del servizio anche alle altre frazioni di Bastia, San Fedele, Lusignano e Leca, ad oggi escluse. Quando si tratta di servizi pubblici essenziali, come il trasporto locale, è fondamentale adottare un approccio equo, capace di includere tutte le aree del territorio comunale, senza cadere in logiche di campanilismo elettorale".

"Il progetto 'Servizi a chiamata Ponente Ligure', promosso da Tpl Linea, rappresenta una concreta opportunità per sviluppare forme di mobilità intelligente e integrata, capaci di rispondere in modo flessibile alle esigenze dei cittadini, specialmente nelle aree frazionali".

"Ringrazio Tpl Linea per l’attenzione dimostrata e per i servizi integrativi già attivati sul nostro territorio – conclude Lugani – ma ora è compito dell’Amministrazione Comunale fare la propria parte, assicurando pari dignità e pari accesso a questo servizio anche alle altre frazioni di Albenga. Qualora ciò non avvenisse, mi appello al Consigliere Provinciale con delega ai Trasporti, Diego Distilo, affinché intervenga tempestivamente per sollecitare un’estensione equa del servizio, in linea con le reali necessità dell’intero territorio ingauno".