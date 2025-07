Savona, la richiesta dei Giovani Comunisti: "Un autobus notturno per una movida più sicura in Darsena"

I Giovani Comunisti di Savona hanno lanciato una petizione per chiedere al Comune, alla Provincia e a Tpl una corsa in più nelle ore notturne per rendere più fruibile e sicura la movida nella zona della Darsena.

"Attualmente molti residenti e giovani riscontrano la difficoltà di trovare mezzi di trasporto sicuri e affidabili durante le ore notturne - spiegano i Giovani Comunisti -. L’assenza della corsa in questione di fatto limita le opportunità di socializzazione e di svago e può rappresentare un freno alla sicurezza stessa dei cittadini che si spostano nelle ore più lontane dal tramonto".

L’introduzione di un servizio di autobus notturno permetterebbe quindi di migliorare la mobilità per tutti, in particolare per i giovani, i lavoratori notturni e le persone che non hanno un'auto e ridurre potenzialmente il numero di incidenti stradali dovuti al fatto che ci sia chi si mette alla guida dopo aver consumato alcolici. Infine un altro vantaggio del bus sarebbe quello di incoraggiare le attività notturne.

"Chiediamo pertanto alle amministrazioni comunale, provinciale e a Tpl - concludono - di considerare seriamente l’implementazione di un servizio di autobus notturno nelle serate di venerdì e sabato, con fermate pertinenti la zona portuale e gli altri quartieri della città e con orari che soddisfino le esigenze esposte".