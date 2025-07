Savona, per il documentario del Cpia "Un biglietto per Savona", menzione d'onore al Concorso Filmare la Storia di Torino

“La giuria assegna la menzione speciale all’opera per il suo alto valore didattico, non solo offre uno spaccato della cronaca internazionale sulla condizione degli immigrati e dei rifugiati politici in Italia, ma restituisce anche uno sguardo prezioso sulla realtà del Cpia e degli adulti che dopo la giornata di lavoro scelgono con coraggio di tornare sui banchi di scuola”.

E' la motivazione espressa dalla giuria su "Un biglietto per Savona" documentario realizzato dagli studenti del Cpia "Mohammed Dansoko" di Savona, girato con la guida di Guido Lombezzi e Michele Delucis, e su un'idea dei docenti Enrico Piazza e Nicola Bina.

Gli studenti che hanno realizzaot il documentario sono : Aliou Ndiaye Mouhamed (Senegal), Kateryna Krainik (Ucraina), Gjovana Shtjefni (Albania), Bachir Di Vuolo Barry Mamadou (Guinea), Chiara Roncallo (Italia), Monica Serra Dos Santos (Brasile), Narcisa Nut (Romania), Mohamed Elsayed Rageb Sekin (Egitto), Alejandro Reyes Julian (Colombia), Khady Diop (Senegal), Nicolle Da Silva Martins Emily (Brasile), Adam En Najjary (Marocco) e Hamad Muftah Al Kadeiki (Libia).

Gli studenti sono stati ricevuti dal sindaco Marco Russo. "Voglio ringraziare tutti questi ragazzi e coloro che hanno lavorato al progetto – dichiara Russo - perché hanno utilizzato il loro talento, la loro sensibilità, la loro intelligenza per raccontare la città di Savona con uno sguardo nuovo e perché mettono il loro impegno - sia in questo progetto sia nelle attività che svolgono quotidianamente (di Oss nelle strutture per anziani, operai, magazzinieri, studenti) - per rendere la nostra città più bella e la nostra comunità più coesa. Voglio ringraziare anche i professori Bina, Piazza, il dirigente e il corpo docente, perché con la loro attività rendono il CPIA una realtà viva della nostra città".