Punta un coltello a volto coperto e cerca di rubare una catenina, giovani lo disarmano ma uno è ferito: intervento dei carabinieri

Ancora un accoltellamento ad Albissola Marina.

Dopo il caso del giovane colpito da un'arma da taglio davanti alla spiaggia libera attrezzata/locale "Le Vele", questa notte in viale Giacomo Matteotti un giovane è stato ferito. Ma non per un litigio.

Intorno alle 5 .30 due ragazzi con tre ragazze stavano chiacchierando tranquillamente in passeggiata quando una persona con il passamontagna si è avvicinata puntando un coltello alla gola cercando di rubare una catenina. I ragazzi hanno reagito, hanno disarmato l'aggressore e chiamato subito i carabinieri che in seguito sono riusciti a identificarlo e lo stesso, un giovane del 2008 torinese ha ammesso i fatti.

Il giovane ferito è riuscito comunque a recuperare la sua collana ma non il suo crocifisso.

Sul posto era intervenuta la Croce d'oro di Albissola. Fortunatamente le condizioni del ferito non destano preoccupazione in quanto è stato ferito in maniera lieve ad un dito e alla tibia.

Le forze dell'ordine si stanno occupando delle indagini del caso.