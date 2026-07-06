Finale, Guzzi attacca l’amministrazione Berlangieri: "Cantieri e degrado, la città è senza visione"

Il consigliere comunale di opposizione Andrea Guzzi attacca l’amministrazione Berlangieri.

"In questi oltre due anni di governo di Finale Ligure abbiamo compreso che non si brilla né per capacità organizzativa né per una visione di ampio respiro, di medio e lungo termine. I cantieri risultano spesso disorganizzati, aperti e chiusi senza un’adeguata programmazione e senza una sufficiente informazione alla cittadinanza".

"Dopo le ormai note criticità di Capo San Donato (la frana gestita senza un filo logico e su cui ancora restano molti interrogativi), la passerella di San Donato (che, dopo un semestre di caos, tornerà operativa tra un paio di mesi), la salita del Grillo con il mancato semaforo e una gestione dei sensi di marcia lasciata all’anarchia, fino al restauro di Porta Reale, nuovamente in corso a distanza di poco tempo dalla recente inaugurazione… l’elenco sarebbe ancora lungo. E ora, a metà luglio, arriva anche l’installazione del locale di servizio per i grandi eventi".

"Un manufatto provvisorio e fortemente antiestetico, destinato a rimanere per due anni e già segnalato più volte dalla minoranza, che oggi dovrebbe diventare definitivo proprio nel pieno della stagione estiva".

"Avete capito bene: un cantiere in piena Piazza dei Cannoni a metà estate. E, nel frattempo, lo scorso weekend la situazione del decoro urbano ha raggiunto il suo apice negativo, con il post-mercato lasciato pieno di cartoni e rifiuti di vario tipo, tra cui molti turisti costretti a destreggiarsi tra i resti. Recuperare un mercato perso a febbraio in piena estate è già una scelta discutibile, ma non organizzare adeguatamente la gestione dei disagi prima, durante e dopo l’evento è semplicemente inaccettabile".

"Le attività del centro di Marina ci segnalano un forte malcontento e un disagio diffuso. Da parte nostra continuiamo a invitare l’amministrazione a calarsi concretamente nei problemi reali della città e a gestirli con maggiore attenzione. Sono molte le cose che non stanno funzionando", conclude Guzzi.

