Sicurezza a Savona, la Lega attacca: "Promesse vuote e realtà ben diversa"

"Mentre dal Comune era stata più volte annunciata la creazione della spiaggia libera attrezzata sottostante il piazzale Eroi dei Due Mondi al Prolungamento, è di oggi l'ennesimo episodio di violenza avvenuto in pieno giorno davanti a molte persone che stavano trascorrendo una giornata di mare in tranquillità".

Attraverso una nota, la Sezione savonese della Lega sottolinea che la priorità è garantire la sicurezza e l'incolumità di chi a Savona decide di passare un pomeriggio di sole in totale serenità, senza dover assistere a episodi di violenza da parte di soggetti accampati abusivamente sull'arenile.

"Questa amministrazione deve ammettere il proprio fallimento alla voce “Sicurezza”; dopodiché il primo cittadino Marco Russo sarà libero di dichiarare che Savona è una città turistica, ma da parte nostra continueremo a pretendere chiare garanzie sull' accoglienza e il controllo della nostra città," concludono dalla Lega cittadina.