Altare, il Circolo 090 al centro delle polemiche sui social. Il Comune: "Non è abbandonato, ma vittima dell'inciviltà"

È bastato un post pubblicato sui social per accendere il dibattito sullo stato del Circolo Sportivo 090 di Altare.

Alcune immagini diffuse su Facebook mostrano rifiuti e segni di degrado nell'area esterna dell'impianto, accompagnate dalla denuncia di un presunto stato di abbandono.

Una ricostruzione che il Comune respinge con decisione. Ad intervenire è l’assessore Walter Bazzano, con deleghe ad attività produttive, commercio, bandi, sport, efficientamento energetico e responsabili di quartiere, che chiarisce come il circolo non sia dismesso, pur essendo attualmente privo di una gestione.

"Non si tratta di abbandono – spiega Bazzano –. È vero, la struttura al momento non ha un gestore, ma gli impianti sportivi e i giardinetti restano fruibili. Inoltre è stato trovato un accordo per garantire l'accensione delle torri faro per un determinato numero di ore. Quello che si vede nelle immagini è invece il risultato di gravi atti di inciviltà".

L'amministrazione annuncia anche l'intenzione di individuare i responsabili. "Provvederemo a ricondurre questi episodi a chi li ha commessi attraverso l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza", aggiunge l'assessore.

La polemica arriva a poche settimane dalla conclusione di un importante intervento di riqualificazione. Grazie a un finanziamento destinato all'efficientamento energetico, il Comune di Altare ha completato lavori che hanno interessato il rifacimento del cappotto termico e la nuova impermeabilizzazione della copertura.

Secondo l'amministrazione, gli interventi miglioreranno l'isolamento dell'edificio, riducendo le dispersioni di calore durante l'inverno e mantenendo gli ambienti più freschi nella stagione estiva, con benefici sia per il comfort degli utenti sia per il contenimento dei consumi energetici.

Un investimento che il Comune considera strategico per rendere il Circolo Sportivo 090 più efficiente, sostenibile e accogliente.