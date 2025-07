Incidente sulla A10 tra Varazze e il bivio con la A26: soccorsi mobilitati (AGGI: Riaperta)

AGGIORNAMENTO ORE 14.00: Alle 14:00 circa, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 15. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.

Alle 10:30 circa, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente - che ha coinvolto una sola auto - avvenuto all’altezza del km 15.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. A bordo del mezzo viaggiava una famiglia con due bambini, trasportati in codice giallo al Gaslini di Genova.

Agli utenti in transito diretti verso Genova o verso la A26 dei Trafori, si consiglia di uscire alla stazione di Varazze, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 a Genova Prà.