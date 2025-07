"Non userò mai i mastelli, non voglio portarli in casa sporchi da cani e gabbiani"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Egregio Direttore, risiedo in Corso Mazzini a Savona e sto ancora aspettando dalla SEA la risposta alla mia precedente email, nella quale chiedevo con quale criterio fosse stato diviso Corso Mazzini in zona Ponente e zona Levante".

"Le comunico comunque che non userò mai, e dico mai, i mastelli in dotazione perché, come già lamentato, non intendo portarmi in casa mastelli urinati dai cani e sporcati da piccioni e gabbiani".

"Inoltre, esiste la possibilità che persone anziane urtino involontariamente il mastello in strada, cadendo e procurandosi lesioni: chi paga l’eventuale danno? Mi chiedo se qualcuno abbia pensato a questa eventualità, che può certamente accadere".

"Tutto il condominio al numero 13 pretende di avere in dotazione almeno bidoni condominiali, come altri condomìni nelle vicinanze".

Rita Caterina Ferrero