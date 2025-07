Celle, scattano i lavori nei giardini delle scuole. Beltrame: "Quando si parla della sicurezza dei nostri bambini non posso permettermi leggerezze"

È scattato il progetto di riqualificazione dell'area gioco delle scuole elementari e dell'infanzia e del campo sportivo con il taglio di alcuni alberi pericolanti e il Sindaco Marco Beltrame ha voluto specificare alcuni aspetti.

"Ci sono momenti in cui il confronto tra opinioni diverse diventa un’occasione preziosa di crescita. Esperienze differenti, punti di vista lontani, ma sinceri, si incontrano e arricchiscono il dialogo. In questi casi, anche le decisioni più complesse trovano una direzione condivisa, e il risultato è un beneficio per tutti, oggi e in futuro - dice il primo cittadino cellese - Poi ci sono momenti in cui, con altrettanta responsabilità, è necessario decidere con fermezza. Senza esitazioni, perché in gioco c’è qualcosa di più grande: il bene comune.

In questo anno da Sindaco ho vissuto entrambe le situazioni. Tante volte il confronto ha portato valore, anche quando le opinioni erano distanti. Ho sempre cercato di ascoltare, di mediare, di trovare soluzioni che rappresentassero la maggioranza e rispettassero tutti. Altre volte, più rare, ho dovuto prendere decisioni difficili, ma necessarie. E, sinceramente, sono contento che siano state poche".

Sul tema del tema del taglio degli alberi pericolanti non sono mancate poi le polemiche di alcuni cittadini con una lettera inviata anche dal WWF Savona.

"Quella di cui vi parlo oggi appartiene a questa seconda categoria. E voglio essere del tutto trasparente con voi.

La questione del progetto delle scuole elementari/materna, del rifacimento dei giardini per renderli più fruibili e consoni alle loro necessità, oltre che più sicuri, la sostituzione delle alberature e della tutela dei nidi presenti sugli alberi, è stata discussa a lungo, forse anche troppo. Ma c’è una perizia tecnica che mi ha tolto il sonno - continua Beltrane - E quando si parla della sicurezza dei nostri bambini – o anche solo di chi passa da lì – non posso permettermi leggerezze. Il bene comune, in questo caso, è proteggere le persone da un rischio concreto".

"Per questo motivo, abbiamo deciso di procedere con il progetto, tutelando al momento gli alberi che ospitano i nidi segnalateci da una esperta con una perizia - puntualizza il Sindaco -

Le alberature verranno sostituite con alberi ad alto fusto più sicuri ed idonei, daremo aule all’aperto ai bambini, un campo polifunzionale e bagni pubblici".

L'amministrazione ha come obiettivo realizzare un’area dedicata al gioco per i bimbi della scuola materna, che ad oggi non è presente, di facile accesso e di ampiezza adeguata ad una ottimale fruibilità.

L’area sarà pavimentata con gomma antitrauma colata, e saranno posizionati alcuni alberi per garantire un adeguato ombreggiamento. Attenzione anche alla riqualificazione dell’area gioco del campo sportivo esistente, attualmente in stato di degrado e la riqualificazione del parco gioco comunale, con l'obiettivo di creare uno spazio sicuro, accessibile stimolante per bambini di diverse fasce di età, integrato nel contesto urbano del centro città.

Il campo polivalente per l'utilizzo per il basket, il calcio e la pallavolo, verrà allineato in direzione est-ovest, anziché come l’attuale nord-sud, orientamento ottimale per evitare abbagliamenti dalla luce solare e consentire una migliore illuminazione durante tutto il giorno. Sarà collegato agli spogliatoi della palestra esistente tramite una rampa e dotato di una seduta per gli spettatori.

Sarà posizionata una pavimentazione sportiva in gomma, verrà installata una rete parapalloni sul perimetro del campo di gioco e sarà installato un impianto di illuminazione a led.

L'area gioco sarà attrezzata con giochi, in parte nuovi ed in parte recuperati da quelli preesistenti, distribuiti su isole pavimentate in gomma colata. A lato dei percorsi pavimentati, in ghiaino lavato, saranno presenti le panchine e gazebo. Per i bimbi della scuola materna sarà creata un'aula all'aperto.

La zona sarà dotata di un piccolo edificio con i servizi igienici, a norma per i disabili, dotato di due wc con lavabo ad uso dei fruitori esterni e di un wc ad uso esclusivo della scuola materna. Saranno presenti 3 fontanelle e 3 cestini portarifiuti.

Sarà inoltre resa sicura l’area e la via dal rischio di caduta di rami e tronchi degli alberi esistenti. Tutti gli alberi esistenti sono infatti ormai vetusti e pericolosi per la pubblica incolumità e verranno quindi abbattuti con la realizzazione un viale alberato contiguo alla cinta esistente con particolare riferimento alle acacie di varietà idonee al contesto climatico e paesaggistico.

Sarà anche realizzato un pergolato con la parte superiore dello stesso composta da listelli orizzontali, disposti in modo da creare una trama che permetta il passaggio parziale della luce, ma al contempo offra ombra durante le ore più calde della giornata. Sopra la struttura spazio ad un rampicante di bouganvillea.

Sarà aperto inoltre un terzo cancello d'entrata in via Colla oltre ai due già presenti.

Il primo lotto di lavori che verranno realizzati in estate prevedono l'abbattimento delle alberature presenti; il completamento della recinzione; la rimozione ed accantonamento dei giochi esistenti; la demolizione delle pavimentazioni esistenti; la realizzazione del nuovo campo da gioco ruotato di 90 gradi rispetto al campo esistente; la realizzazione della nuova rampa di accesso ai locali spogliatoio posti nel piano seminterrato della scuola.

Il secondo e terzo lotto prevedono la realizzazione di nuove rampe di accesso e muretti per la definizione dei nuovi spazi gioco; la realizzazione del locale servizi igienici ed allacci idrici e fognari; la realizzazione degli impianti di illuminazione ed impianti di irrigazione; la creazione di sottofondi in cls per posa delle nuove pavimentazioni; la realizzazione delle sedute e dei pergolati; la piantumatura delle nuove alberature e dei rampicanti; la nuova pavimentazione in gomma colata; il montaggio dei giochi preventivamente smontati; la nuova pavimentazione nella rampa di accesso della scuola materna.

In totale saranno stanziati 440mila euro.