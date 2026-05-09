Borgio Verezzi, viaggio a 360° nel centro storico con “Viva il Borgo”

Un pomeriggio dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del cuore storico di Borgio Verezzi. Oggi, sabato 9 maggio, alle ore 16.30, il Teatro Gassman ospiterà “Viva il Borgo”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo e sostenuta dal Ministero dell’Interno.

L’evento propone un vero e proprio “viaggio a 360 gradi” nel centro storico borgese attraverso video, tour virtuali 3D, fotografie e presentazioni multimediali pensate per raccontare il progetto di valorizzazione del borgo antico.

Al centro dell’iniziativa ci saranno i luoghi simbolo del paese: i caratteristici caruggi, le chiese, Piazza San Pietro, i murales, il Torrione del 1564 e il Parco Acquedotto. Un percorso culturale e visivo che permetterà ai partecipanti di riscoprire la storia e l’identità del territorio.

Durante il pomeriggio si alterneranno proiezioni video e interventi di tecnici, professionisti e collaboratori coinvolti nel progetto, ideato e realizzato dall’Ufficio Cultura e Turismo del Comune con il contributo della Parrocchia di San Pietro Apostolo, delle associazioni locali, di volontari e cittadini.

L’iniziativa, a ingresso libero, rappresenta un importante momento di condivisione per la comunità e punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Borgio Verezzi attraverso strumenti innovativi e coinvolgenti.

Il progetto è stato interamente finanziato dal Ministero dell’Interno.