Regione, il Comuni di Pietra Ligure, e con Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo vince il bando EDa-Z

Sono stati ufficializzati i due progetti dei Comuni vincitori del bando lanciato da Regione Liguria nei primi mesi del 2026 nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo “EdA-Z” (Educazione all’Avventura per la generazione Z), volto a promuovere una nuova forma di turismo esperienziale basata su attività sportive e culturali outdoor e dedicata ai giovani appartenenti alla generazione Z, dai 12 ai 25 anni.



“Questo risultato è la prova tangibile di come un efficace utilizzo dei fondi europei possa trasformarsi in opportunità reali e concrete per tutta la Liguria, da Ponente a Levante – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili Simona Ferro -. È stata premiata la qualità della proposta formativa per i nostri giovani, declinata tramite gli aspetti educativi dell’attività sportiva, il rispetto della sostenibilità ambientale e la promozione turistica. Elementi di fondamentale importanza che, a partire da questo primo passo, vogliamo continuare a valorizzare per rendere il nostro territorio sempre più moderno e attrattivo per le nuove generazioni, coerentemente con la metodologia EdA-Z e grazie al proficuo dialogo fra istituzioni ed enti pubblici”.



Nel dettaglio, le prime due iniziative in graduatoria sono state presentate dai Comuni di Pietra Ligure (in collaborazione con Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo) e Sarzana. Tra i fattori premianti dei due progetti, la promozione dell’inclusività socioeconomica, la competenza degli operatori, l’immersione nella natura, l’innovazione e la consapevolezza ambientale attraverso esperienze che promuovono la disconnessione digitale tra i giovani. Al centro delle azioni l’allestimento e la riqualificazione di aree pubbliche e la creazione di attività esperienziali avventurose in linea con i principi del progetto europeo Interreg Marittimo “EdA-Z”, di cui Regione Liguria è partner, con capofila l’Università di Genova. Alle due progettualità vincitrici verranno destinati circa 100mila euro di fondi europei messi a disposizione dalla misura.

