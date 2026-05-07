Lo scrittore Maurizio Pupi Bracali replica "I Promessi Sposi a modo mio" a Tovo

“I Promessi Sposi a modo mio” è un progetto esclusivamente verbale dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali in parallelo all’attesa dell’imminente pubblicazione del prossimo e diciottesimo romanzo giallo con protagonista l’ispettore Calcagno che verrà edito dalle Edizioni del Delfino Moro di Albenga proprio nei prossimi giorni

Lo scopo di Bracali è quello di proporre il capolavoro di Manzoni in una versione raccontata in una sorta conferenza/spettacolo che lo possa rendere accattivante, piacevole e a tratti persino divertente.

Come recita la locandina di questa nuova replica che si svolgerà presso la biblioteca civica “Mario Borsalino” di Tovo San Giacomo, sabato 9 gennaio, alle ore 17.30, infatti, l’autore racconterà la famosa storia di Renzo e Lucia facendo parallelismi con l’attualità, scoprendone le curiosità del testo, facendo azzardati paragoni, citando il mondo del cinema, della televisione, della canzone, della narrativa e altro.

Bracali si metterà in gioco avendo di fronte solo un canovaccio con i punti salienti da toccare per poi raccontare “a braccio” senza seguire o leggere nessun testo scritto.

Lo scrittore cerialese presenterà al pubblico i “suoi” promessi sposi in questa sua versione del capolavoro di Manzoni che non vi aspettereste e non avreste mai osato chiedere in un evento voluto e realizzato dalla Biblioteca Civica di Tovo San Giacomo “Mario Borsalino” che proprio quest’anno festeggia il trentennale della sua fondazione.