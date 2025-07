Ceriale, polizia locale in stato di agitazione. Uil Fpl: "Serve un cambiamento delle modalità di gestione del personale"

La Segreteria Territoriale Uil Fpl Ponente Ligure comunica che, a seguito del mandato ricevuto dall’Assemblea del personale della Polizia Locale del Comune di Ceriale, è stato proclamato lo stato di agitazione.

La decisione nasce dall’esigenza di portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica alcune problematiche irrisolte, tra cui: il potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale; la modifica della turnistica e dell’orario di lavoro; il riconoscimento delle ore di straordinario e dei buoni pasto; il mancato riconoscimento della performance; il mancato riconoscimento delle indennità di funzione.

"I tentativi di confronto in sede di delegazione trattante non hanno portato ai risultati auspicati. Il clima di disagio tra gli operatori, chiamati ogni giorno a svolgere funzioni delicate e importanti per la collettività, rende indispensabile un impegno concreto da parte dell’Ente a rispettare quanto concordato al tavolo di trattativa", si legge nella nota diramata dal sindacato. La Uil Fpl Ponente Ligure "non può più tollerare tale atteggiamento e ritiene urgente un cambiamento nelle modalità di gestione del personale della polizia locale".

La Uil FPL Ponente Ligure chiede pertanto "la convocazione delle parti, ai sensi della Legge 146/1990 e delle norme contrattuali di comparto, per l’avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti, con l’obiettivo di ristabilire condizioni lavorative accettabili e un clima di distensione all’interno del Corpo di Polizia Locale di Ceriale".

"È stato sottolineato che il valore del lavoro varia in base alle condizioni, ad esempio il lavoro notturno ha un valore diverso rispetto ad altri tipi di lavoro, come previsto dal contratto, Non è possibile decidere unilateralmente le condizioni lavorative e retributive; queste devono essere definite in un tavolo di trattativa”, aggiunge Giacomo Vernazza, segretario territoriale Uil Fpl del Ponente Ligure.