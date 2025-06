Ceriale, scontro tra auto e scooter sulla via Aurelia: centauro in codice rosso

Grave incidente stradale sulla via Aurelia, all’altezza di una rotonda a Ceriale. Un’automobile e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, sbalzato a terra dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale sanitario e le forze dell’ordine.

Lo scooterista, in condizioni critiche, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.