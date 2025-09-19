Acque pubbliche savonesi: il cda al lavoro sulla fusione per l'approvazione degli atti entro fine anno

In questi mesi sono stati portati avanti i lavori finanziati con le risorse del Pnrr e il consiglio di amministrazione ha lavorato a Statuto, Patti parasociali e progetto di fusione, per arrivare alle bozze che dovranno passare ad approvazione.

Dopo mesi di discussioni viaggiano così finalmente verso l'accordo sulla fusione all’interno di Aps (Acque Pubbliche Savonesi) le tre società che gestiscono il servizio idrico nel savonese, ossia Consorzio Depurazione (Savona), Servizi Ambientali (Borghetto) e Sca (Alassio), con l'obiettivo di rispettare il termine di fine anno.

Insomma, sembrano ormai lontani i tempi degli attriti in cui si era scatenata quella che era stata definita “la guerra dell'acqua” con da un lato il Ponente che, con Servizi Ambientali e Sca, non voleva la fusione, a differenza del Consorzio Depurazione che spingeva per la fusione.

Dopo scambi accesi di lettere, botta e risposta, rinvii e incontri, si è arrivati all'accordo per l’unificazione del ciclo integrato delle acque che coinvolgerà il Consorzio Depurazione Acque di Savona, Servizi Ambientali e Sca, con la creazione di un’unica entità pubblica che coprirà l’area tra Laigueglia e Varazze.

Il cda ha lavorato alla preparazione degli atti mantenendo il punto di equilibrio tra le esigenze di governabilità della società e l'equilibrio territoriale, per arrivare al prossimo passaggio che prevede l'esame degli atti nelle assemblee dei soci. Insomma, sembrano ormai lontani i tempi degli attriti in cui Servizi Ambientali e Sca non volevano la fusione, a differenza del Consorzio Depurazione Acque del Savonese.

“Siamo in una fase in cui confidiamo che, nel giro di poco, si arrivi all'approvazione degli atti – spiega il sindaco Marco Russo – So che il presidente Maricone con tutto il cda ha lavorato in maniera molto positiva in seguito al mandato che gli è stato affidato, mi risulta che si stiano affinando gli ultimi dettagli per poi arrivare alla valutazione complessiva e confido che si possa chiudere tutto al più presto e restare in linea con i tempi previsti”.