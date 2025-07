Notte Bianca Summer World 2025: ritorna la grande festa sotto le stelle a Pietra Ligure

Mercoledì 23 luglio, Pietra Ligure si prepara a risplendere di emozioni e musica con “La Notte Bianca Summer World”, uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della Riviera.

L’evento, organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro”, trasformerà la città in un festival globale di musica, danza, sapori e cultura. L’edizione 2025 si propone come una grande festa multiculturale diffusa, pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età e far riscoprire il centro cittadino in una veste nuova, dinamica e accogliente.

La serata prenderà il via già dalle ore 18:00, con aperitivi tematici, mercatini artigianali e la partecipazione di numerosi ristoranti del centro, che proporranno piatti da asporto ispirati alle cucine del mondo, ideali per godersi lo street food passeggiando tra le vie animate. Promette una serata indimenticabile per tutti, compresi i più piccoli. A partire dalle 20:30 e fino a notte inoltrata, ogni piazza diventerà un punto d’incontro dedicato a un Paese o a una cultura, con musica dal vivo, dj set, danza e performance artistiche. Gran finale alle ore 23:00 in piazza San Nicolò, con un maxi dj set dedicato alla musica italo dance.

"Quest’anno siamo lieti di presentare un evento che è un vero e proprio viaggio intorno al mondo in una notte, tra spettacoli, musica, animazione e sapori internazionali. Un viaggio culturale ed emozionale nel cuore di Pietra Ligure, per scoprire, divertirsi e vivere insieme la magia di una notte speciale e indimenticabile. Un evento gratuito, diffuso e aperto a tutti che, cartina alla mano, trasformerà il centro storico in un ‘atlante’ dove incontrare in ogni piazza e in ogni angolo emozioni, colori, suoni e sapori da tutto il mondo", commentano il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore al Turismo Daniele Rembado e la presidente dell’associazione Facciamo Centro, Renata Gibbone.

"Le grandi hit italiane anni ’90 per una festa all’insegna del ritmo in piazza San Nicolò; il pop inglese e i successi della musica britannica dagli anni ’70 a oggi in piazza Vittorio Emanuele II; il reggae, con le sue atmosfere rilassate e le sonorità roots, per un angolo ispirato alla cultura giamaicana in piazza La Pietra; il tango, l’eleganza e la passione in una suggestiva atmosfera da Buenos Aires in piazza Castellino; il samba, con i suoi costumi, le percussioni e tutta l’energia del carnevale brasiliano, in via Matteotti. E poi la zona latina, con la salsa, la bachata e i balli di gruppo in stile caraibico in via Accame; il lindy hop, il jazz e l’energia dello swing americano degli anni ’30 e ’40 sul lungomare Bado; ma anche, poco più in là, il country americano con la line dance e lo spirito western per tutta la famiglia. Per finire, sempre sul lungomare Bado, nella zona parco giochi, la baby dance e l’animazione, i giochi e la musica pensati per i più piccoli".

"E per non farci mancare proprio niente, le sonorità tribal fusion, con il fascino delle danze orientali, le emozioni intense del flamenco e le mille influenze etniche ci sorprenderanno a ogni passo, con una parata coreografica itinerante per tutto il centro storico. Insomma, sarà un’esperienza unica di condivisione, dove la musica sarà la vera protagonista. Una grande festa sulla quale Pietra Ligure torna a scommettere dopo il grande successo delle scorse edizioni. La Notte Bianca è un grande evento che valorizza e promuove la nostra città e le sue attività produttive, ed è animata da un grande spirito di collaborazione fra l’Amministrazione comunale e l’associazione Facciamo Centro. Un evento che, più di ogni altro, sa coinvolgere esercenti e commercianti, ristoratori e titolari di attività produttive. Una sfida per il Comune, impegnato a sostenere l’iniziativa e garantire la sicurezza della manifestazione, in un “dietro le quinte” di grande lavoro, e per l’associazione Facciamo Centro, che da subito ringraziamo per il grande sforzo organizzativo", proseguono.

"Agli uffici comunali, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale, alle Pubbliche Assistenze e a tutti coloro che, volontari e non, dedicheranno la loro serata affinché tutti si possano divertire serenamente, vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno già messo in campo e per quello che metteranno mercoledì sera per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza dell’intero evento. E a tutti: buona Notte Bianca Summer World!", concludono De Vincenzi, Rembado e Gibbone.