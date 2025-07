Savona, il liceo artistico "A. Martini" porta l’eccellenza italiana della ceramica e del vetro a "Scuola Futura - Expo Osaka 2025"

Il liceo artistico "Arturo Martini" di Savona è stato selezionato come eccellenza nazionale nell’ambito della ceramica e del vetro per partecipare a "Scuola Futura - Expo Osaka 2025", in programma il 18 e 19 luglio, in occasione della settimana tematica dedicata all’education.

La manifestazione, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresenta una tappa internazionale del campus itinerante Scuola Futura Italia, con l’obiettivo di valorizzare, a livello nazionale e globale, la partecipazione dell’Italia a "Expo Osaka 2025", promuovendo la cultura educativa, le pratiche didattiche innovative e l’intera filiera formativa tecnologica e professionale italiana, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I manufatti selezionati per l’esposizione internazionale provengono dal corso curricolare di Discipline Plastiche e Discipline Progettuali Design, nonché da diversi progetti PCTO attivati all’interno del Liceo, tra cui il Laboratorio del Vetro, dedicato alla sperimentazione e alla ricerca su tecniche vetrarie tradizionali e contemporanee; il progetto “Caterina Sambin – Vetro & Ceramica”, patrocinato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale e sviluppato in collaborazione con Quidam Srl, Verallia SpA, DAD Unige; e “Osservatorio Contemporanea”, un’iniziativa curatoriale promossa da Après la nuit APS con l’intento di valorizzare la ricerca artistica contemporanea nelle scuole e nei territori.

Tutti questi progetti, che si sono distinti per qualità artistica e innovazione didattica, sono sostenuti da Fondazione A. De Mari, in collaborazione con Comune di Savona e Festival della Maiolica.

L’inclusione del liceo "A. Martini" tra le scuole protagoniste a Osaka rappresenta un riconoscimento importante del ruolo della formazione artistica e artigianale come motore di innovazione e custode di saperi antichi, capaci di dialogare con le sfide contemporanee.