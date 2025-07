Incendio appartamento a Savona: lampada surriscaldata manda in fiamme un divano, donna trasportata in ospedale

Attimi di apprensione ieri sera, attorno alle 23.40, in via Nostra Signora degli Angeli a Savona, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione di un forte odore di fumo proveniente da un appartamento situato al terzo piano di un condominio.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra operativa, affiancata da un’autoscala e da un mezzo di supporto. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario della Croce Rossa.

L’incendio, che ha interessato un divano — presumibilmente innescato da una lampada surriscaldata — è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio e alla successiva ventilazione dei locali, evitando che il fumo si propagasse ulteriormente.

La proprietaria dell’appartamento è stata soccorsa dal personale sanitario per lievi sintomi da inalazione di fumo, ma non ha riportato gravi conseguenze. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il rogo è stato circoscritto in breve tempo, scongiurando danni maggiori all’abitazione e agli appartamenti vicini.