Aree ex San Pietro ad Albisola, il cantiere dopo mesi può ripartire: "Arrivate le analisi sul terreno, si può procedere"

"Si può procedere, non sono terre da portare in discarica".

Si sbloccano dopo mesi e mesi di stop i lavori nell'area dove erano presenti le ex scuole San Pietro di Albisola Superiore visto che nella giornata di giovedì sono giunte al Comune le analisi effettuate sul terreno che non avrebbero rilevato criticità tali da tenere ancora fermo ai box il cantiere.

Nel lotto A, si insedierà la media struttura di vendita e in particolare è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica di pianta rettangolare; un parcheggio privato di 40 stalli di pertinenza della struttura commerciale; un parcheggio pubblico di 50 stalli sulla copertura accessibile tramite una rampa posizionata sul lato est dell'edificio; un vano scala ed un ascensore di collegamento del parcheggio in copertura con la struttura di vendita ed un secondo vano scala che consente l'uscita attraverso un'area pubblica.

Nel lotto B, che affaccia su via San Pietro e via 8 Maggio, è prevista la realizzazione di un complesso residenziale e in particolare è prevista l'edificazione di due edifici di sette piani ciascuno, compreso il piano terra, destinati ad ospitare complessivamente 40 unità abitative di cui 6 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e di un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.