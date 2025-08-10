Trasporti, potenziati i trasporti ferroviari con treni extra sulla linea Milano Genova

Treni regionali extra nella tratta Milano Rogoredo – Genova Brignole.

È questa la nuova iniziativa messa in campo dalla Regione Liguria, insieme a Trenitalia e RFI, per garantire maggiori possibilità a chi viaggia e lenire i disagi dovuti alla chiusura della linea per i lavori sul ponte Po all’altezza di Bressana Bottarone.

I convogli partiranno alle 7:05 e alle 8:05 da Milano Rogoredo per giungere a Genova Brignole nelle giornate di domani, sabato 26 luglio, domenica 27 luglio, sabato 3 agosto e domenica 4 agosto.

La misura si aggiunge agli autobus extra che integrano il servizio intercity dei treni nelle fasce di ingresso e uscita da lavoro, alla gratuità per il mese di agosto della Carta Tutto Treno, agli indennizzi nel 25% per gli abbonati intercity e ai 100mila posti in economy e super economy su quest’ultimi ottenuti dalla Regione Liguria insieme ai comitati dei pendolari e alle associazioni dei consumatori.

Un ulteriore sforzo messo in campo da Regione Liguria con la collaborazione di Trenitalia e RFI .

Questi treni extra garantiranno più posti per i tantissimi turisti che, nonostante i lavori sul ponte Po, stanno raggiungendo la Liguria e, in generale, a tutti i viaggiatori.

L'obiettivo è inserire questi convogli aggiuntivi anche in altri weekend caldi, dal punto di vista dell’utenza, da qui alla fine di settembre e potenziare ulteriormente la tratta opposta da Genova a Milano.